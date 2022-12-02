Росконтроль назвал колбасу из настоящего мяса

Сотрудники Росконтроля выбрали лучшие марки колбасы из российских универсамов. Самые высокие оценки безопасности и соответствия состава получили образцы докторской колбасы марки «Еремкина Татьяна». В соответствии с результатами лабораторного анализа продукт не содержит консервантов — сорбиновой и бензойной кислот и иных ингредиентов, не заявленных на упаковке. Колбаса оказалась вкусной, с настоящим мясным ароматом, не заглушенным избытком специй, и даже содержит чуть меньше жира и больше белка, чем заявлено на упаковке.

Также в число качественных продуктов, по версии Росконтроля, попали докторские колбасы, соответствующие ГОСТу — «Велком» и «Дымов». Единственный их минус — цена чуть выше средней.