Ревматолог рассказала, что руки являются индикатором здоровья и указывают на различные заболевания

Ревматолог рассказала, как по состоянию рук определить те или иные заболевания.

Врач-ревматолог Алла Проскуренко в интервью «АиФ» рассказала, что отеки, цвет кожи, появление родинок, синяков и пр. могут рассказать о том, какие проблемы есть в организме. «Причинами припухлости рук являются растяжение или вывих кисти, укус насекомого, кожная аллергия, проблемы с почками, печенью или сердцем, лимфатический отек или псориатический артрит», — говорит врач. Также причинами отёков, по словам Аллы Проскуренко, может быть обилие солёной пищи в рационе, нахождение в одном положении в течение длительного времени, некоторые лекарственные препараты, гормональные перепады.

Чувство онемения, «мурашки» или покалывание являются следствием неврологических патологий. Появление сосудов и синяков могут иметь различное происхождение, от следствия приёма гормональных средств или аспирина до гемологических патологий. В любом из этих случаев необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Должно заставить задуматься о похоже к врачу и скопление родинок, различные новообразования странных форм или цвета.