Репродуктолог развеяла популярные мифы о процедуре ЭКО

Врач-репродуктолог клиники репродукции и генетики Екатерина Мальбахова прокомментировала четыре самых частых заблуждения о процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Первым мифом является убеждение в том, что у рожденных из пробирки детей якобы слабый иммунитет. По словам медика, в течение нескольких лет велись научные исследования, которые не выявили подобной связи. Дети, которые появились на свет с помощью ЭКО, болеют ровно так же, как и зачатые естественным путем.

Второй миф — это мнение, что ЭКО повышает вероятность возникновения рака. Мальбахова сообщила, что ни одно из проведенных исследований не подтвердило связь между проведением ЭКО и развитием онкологических заболеваний.

Многие предполагают, что беременность после ЭКО протекает сложнее, чем после естественного оплодотворения. По словам репродуктолога, все зависит от состояния здоровья самой женщины, а не от способа зачатия. Четвертый миф основан на мнении, что ЭКО якобы идет против природы человека. Врач напомнила, что бесплодие, внесено в международную классификацию болезней и требует лечения.

«И для многих пар лучшего и более современного метода лечения, чем ЭКО, пока не придумано. Бесплодие можно не лечить, от него нельзя умереть, но в то же время пара, страстно желающая детей и отказывающая себе в лечении проблемы, может серьезно потерять в качестве жизни и своего психологического состояния», — цитирует Life.ru Мальбахову.