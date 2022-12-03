Репродуктолог назвала пять основных причин бесплодия

Врач-репродуктолог Анна Воинцева назвала пять основных причин бесплодия у женщин.

По словам специалиста, природой предусмотрено, что период зачатия должен произойти в период с 20 до 28 лет — именно в этом возрасте практически во время каждой овуляции выходит генетически здоровая яйцеклетка, готовая к оплодотворению и способствующая формированию здорового ребенка. После 37 лет резко начинает снижаться резерв общего числа яйцеклеток, которые были заложены в яичниках еще внутриутробно. В связи с этим возраст играет далеко не последнюю роль в зачатии ребенка.

«Прежде всего женщину должны насторожить несколько факторов: отсутствие беременности в течение нескольких месяцев планирования при отсутствии каких-либо видимых факторов, изменение характера менструации в сторону увеличения или уменьшения менструального цикла, длительные обильные или, наоборот, скудные менструации, болезненные менструации», — приводит Life.ru слова Воинцевой.

Также причиной отсутствия беременности могут быть гинекологические заболевания, к примеру, эндометриоз или миома матки, а также аномалии развития половых органов. Кроме того, некоторые перенесенные половые инфекции (например, хламидиоз или гонорея) также могут влиять на функцию маточных труб. Как утверждает эксперт, женщины с подобными диагнозами должны планировать беременность под чутким руководством репродуктологов. Вместе с тем избыточный вес и хронические заболевания в некоторых случаях могут стать причиной раннего истощения яичников либо бесплодия.

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