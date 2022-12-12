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12 декабря, 18:10

Психотерапевт назвала проблемы, с которыми поможет справиться бег

Мария Гусева
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Психотерапевт, медицинский психолог и психотравматолог Ирина Мансурова рассказала, с какими проблемами может помочь справиться обычный бег.

«Мой самый главный девиз, о котором я говорю: как бы ни было плохо, поднимайся, одевайся и иди. В моменты хандры выходите из дома и идите или медленно бегите. Без цели. Без конечного пункта назначения. С любимой музыкой в наушниках», — цитирует Life.ru Мансурову.

По словам врача, ходьба и бег — отличное средством от душевных недугов и самый доступный и простой способ физической активности. Уже через час или два даже самая сильная хандра сменится физической усталостью. При физических нагрузках гипофиз начинает выделять морфиноподобные вещества, эндорфины, тем самым улучшая настроение. Также при беге вырабатывается адреналин — гормон агрессии, который увеличивает продуктивную работу сердечной мышцы, повышает выносливость и физическую силу. При беге вырабатывается еще и тестостерон, который влияет на снижение жира в организме и растит мышцы, регулирует обмен веществ и способствует выработке коллагена.

Психолог отметила, что если совершать пробежки по вечерам, то организм будет не только расходовать много энергетического запаса, но и насытит кислородом и свежим воздухом. Избыток стресса и беспокойства уйдут, что будет способствовать крепкому здоровому сну.

Источник: Life.ru
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