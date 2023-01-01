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Сегодня, 14:00

Психолог рассказала, работает ли карта желаний

Ольга Стрельникова
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Психолог рассказала, работает ли карта желаний.
Фото Freepik

Психолог Надежда Пожарова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что карты и коллажи желаний могут оказаться весьма полезными. Они помогают в хорошем смысле ограничить желания и определить круг интересов. В таких практиках присутствует свобода выбора, и можно лучше узнать себя. Это позволяет принимать верные решения и направлять силы в нужное русло. В процессе подбора подходящих изображений для визуализации происходит расширение кругозора.

Какие еще способы помогут превратить мечты в цели, которые реально достигнуть, читайте в полной версии материала «СЭ».

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