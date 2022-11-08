Психолог рассказала о состоянии, когда необходимо обратиться к врачу

Психолог рассказала о признаках, при которых пора обратиться к врачу.

Психолог Елена Соколова рассказала о тревожном расстройстве, которое является показанием, чтобы обратиться к врачу. Оно может длиться неделями и даже месяцами. Справиться в одиночку или с помощью психолога, по мнению эксперта, уже не получится.

Тревожное расстройство не стоит путать с чувством тревоги, являющимся, по словам Елены Соколовой, здоровой реакцией на некомфортные ситуации: «Это инструмент выживания в ответ на угрозу жизни. Для эволюции неважно и не нужно сделать нас счастливыми, расслабленными, радостными. Цель эволюции — это наше выживание. Выживали самые тревожные особи», — напоминает эксперт.

Опасными симптомами могут быть патологические головные боли, чувство страха и перенапряжения, обильное потоотделение, нарушения сна, мышечное напряжение, непреодолимое ощущение опасности, распространяющееся на все сферы жизни. Если вы заметили у себя подобные симптомы, Елена Соколова рекомендует не медлить и обратиться за помощью к врачу.