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16 ноября, 17:30

Психолог рассказала о главных симптомах финансового стресса и как с ними бороться

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Психолог Галина Руснак рассказала о главных симптомах финансового стресса. По мнению специалиста, у вас может быть финансовый стресс если:

— Вы думаете о своих накоплениях не меньше трех раз за день.

— При встрече со знакомыми обязательно поднимаете финансовую тему.

— Пытаетесь найти единственно верный ответ, куда вложить деньги. И осознаете, что только тогда сможете обрести спокойствие.

— Плохо спите.

— Чувствуете себя подавленным и злитесь на весь мир за то, что ситуация нестабильна.

В этом случае психолог советует быть гибкими и не бояться изменений.

«Примите тот факт, что деньги могут обесцениваться, и лучший способ не бояться этого — понимание, что заработать получится в любой момент. Разбирайтесь, какие профессии и ниши сейчас востребованы, при необходимости получайте дополнительное образование уже сейчас, не дожидаясь кризиса. Старайтесь быть гибкими, не бояться изменений, а, наоборот, искать в них новые возможности. Прямое доказательство моих слов — 500 миллиардеров, появившихся во время пандемии», — цитирует Руснак Life.

Источник: https://life.ru/p/1539294
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