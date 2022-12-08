Психолог рассказала, как определить семейный буллинг

Врач-психиатр, нарколог клинико-диагностического центра Екатерина Наркевич рассказала, как распознать буллинг по отношению к ребенку.

«Подростка, подвергаемого буллингу, легко узнать по симптомам эмоционального стресса: подавленность, тревожность, замкнутость, нарушение питания, сна, способности к обучению. Ранее раскрепощенный и открытый, человек перестает делиться переживаниями и не выходит из комнаты», — цитирует врача Life.ru.