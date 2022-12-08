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Сегодня, 15:15

Психолог рассказала, как определить семейный буллинг

Виктория Кравченко
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Врач-психиатр, нарколог клинико-диагностического центра Екатерина Наркевич рассказала, как распознать буллинг по отношению к ребенку.

«Подростка, подвергаемого буллингу, легко узнать по симптомам эмоционального стресса: подавленность, тревожность, замкнутость, нарушение питания, сна, способности к обучению. Ранее раскрепощенный и открытый, человек перестает делиться переживаниями и не выходит из комнаты», — цитирует врача Life.ru.

Проблема состоит в том, что взрослые часто не замечают причиненный ущерб физическому и психическому здоровью ребенка.

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