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Психолог рассказала, как доработать до Нового года

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Психолог Кристина Ивкова рассказала, как сохранить мотивацию к работе в преддверии Нового года.

По словам специалисты, при возникновении стресса нужно остановиться и поговорить с самим собой о внутреннем состоянии — это поможет восстановить баланс.

«Главным критерием избавления от тяжелых мыслей является навык саморефлексии, то есть умение отслеживать свои мысли и чувства. Для этого можно вести дневник эмоций», — цитирует врача Life.ru.

Помимо этого, психолог советует записывать свои мысли и даже сделать массаж ушей. Ивкова советует аккуратно помассировать ухо в середине его верхней трети.

Источник: https://life.ru/p/1546652
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