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Психолог рассказала, как бороться с послеродовой депрессией

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Психолог Инна Мальцева рассказала о причинах послеродовой депрессии и способах борьбы с ней.

По словам врача, это угнетенное и подавленное психическое состояние, которое возникает примерно у 20 процентов женщин. Причиной может быть ситуация, когда женщина с ребенком на руках оказывается совершенно одна в четырех стенах. И рядом не всегда есть тот, кто готов протянуть молодой маме руку помощи и быть постоянно рядом, отметила врач.

«Сон очень важен! Если ваш малыш спит, попробуйте отдохнуть, не поддаваясь тревожным мыслям. Не держите в себе свои чувства. Выносите их на поверхность, делитесь с людьми, которым вы доверяете. Не пытайтесь быть сильной, если хочется заплакать — не сдерживайте слез, они приносят облегчение», — цитирует врача Life.ru.

В случае, если молодая мама не справляется сама, стоит обратиться к специалистам.

Источник: https://life.ru/p/1547983
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