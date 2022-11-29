Психолог рассказал, почему вредно работать ночами

Клинический и бизнес-психолог Станислав Самбурский в беседе изданию «Газета.ру» рассказал, что нарушение режима сна и работа в ночное время могут привести к нарушениям целых систем организма и, как следствие, серьезным заболеваниям. «Если работать ночью, физиологический порядок нарушается, при этом происходит активация противоположных сторон вегетативной нервной системы. В результате начинаются скачки артериального давления, что может привести к инсульту и инфаркту», — предупредил специалист.

По словам Станислава Самбурского, перед сном у человека активизируется парасимпатическая нервная система, которая создает возможность полноценного отдыха, усвоения питательных веществ, идет восстановление тканей и клеток. Этого не происходит, если человек ночью бодрствует. Отсутствие сна ночью способствует повышению холестерина, развитию гипертонии, ожирения и сахарного диабета. Недосып, по словам психолога, ведет к повышенной возбудимости, тревожности, перепадам настроения, может спровоцировать ухудшение работоспособности и депрессию. Это происходит из-за возникшего дисбаланса гормонов в головном мозге — дофамина, серотонина и норадреналина.

Станислав Самбурской отметил, что ночной недосып приводит к нарушению выработки гормона сна мелатонина, который также обеспечивает антиоксидантный эффект и сдерживание неконтролируемого роста клеток, а это, в свою очередь, чревато развитием рака.