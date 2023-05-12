Психолог раскрыл способы вернуться к жизни при полнейшем упадке сил и усталости

Психолог Евгений Идзиковский заявил, что спорт и питание помогут побороть хроническую усталость.

«Первым шагом должно быть посещение врача, чтобы исключить другие возможные причины усталости и получить профессиональную медицинскую консультацию. Обеспечьте себе достаточный сон и отдых. Установите режим сна, придерживайтесь его и создайте спокойную атмосферу для отдыха. Сон влияет намного больше, чем мы думаем. Обратите внимание на свою диету. Употребляйте пищу, богатую питательными веществами, и избегайте перекусов с высоким содержанием сахара и кофеина, которые могут вызывать временный подъем энергии, но потом приводить к еще большей усталости. Возникает порочный круг», — приводит слова Идзиковского Life.ru.