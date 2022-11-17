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Психолог предупредила, что большая домашняя аптечка может быть одним из симптомов ипохондрии

Анна Горшкова
Корреспондент
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Психолог «СМ-клиники» Диана Лобанова предупредила, что большая домашняя аптечка может быть одним из симптомов ипохондрии.

«В некоторых случаях симптомы ипохондрического расстройства требуют безотлагательного лечения, в особенности если это расстройство сопровождается бредом, галлюцинациями, попыткой доказать, что человек реально болен, но врачи ничего не находят, а значит, у них мало квалификации. Так думает человек с ярко выраженным ипохондрическим расстройством», — приводит слова Лобановой Life.

Речь может идти о серьезном расстройстве психики, если:

— вы постоянно контролируете показатели своего здоровья, например измеряете давление и пульс чаще, чем требуется;
— при малейших проблемах с самочувствием вы бежите к врачу;
— часто жалуетесь окружающим на свое здоровье;
— имеете в наличии большую аптечку со всеми нужными и ненужными препаратами (на всякий случай);
— склонны к постоянной тревожности и мнительности по поводу своего здоровья;
— остро и эмоционально реагируете на малейшие симптомы, связанные с физическим дискомфортом;
— предъявляете претензии к врачам и клинике, если у вас не нашли никакой болезни;
— уверены, что у вас есть какая-то болезнь и она неизлечима;
— круглый год принимаете витамины и добавки, применяете оздоровительные диеты, закаливаетесь и постоянно подсчитываете количество калорий в еде;
— все мысли и разговоры сводятся к теме здоровья.

Источник: https://life.ru/p/1539544
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