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Стиль жизни и ЗОЖ

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Психолог Погребинская рассказала, как безболезненно вернуться к работе после отпуска

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Психолог Юлия Погребинская рассказала, как безболезненно вернуться к работе после отпуска.

«Во время отпуска человек накапливает силы, постепенно уходят стресс и напряжение, свойственные привычному образу жизни. С каждым днем отдыхающий все больше расслабляется, а при возвращении на работу, как правило, накопленные силы теряются за первые два дня. Чтобы избежать выгорания, психолог советует прежде всего заранее мысленно настроиться на то, что атмосфера привычной жизни будет активно затягивать человека в свое непрекращающееся динамическое движение. После отпуска очень полезно иметь в виду, что мир будет пытаться быстро лишить нас энергии, забрав себе все наше внимание и взвалив на нас все, что только возможно. Это происходит не со зла. Во-первых, пока мы отдыхали, жизнь не стояла на месте. Задачи накапливались, а их за нас никто не решал. Во-вторых, отдохнувший человек — идеальная приманка для уставших или просто соскучившихся. После отпуска мы похожи на лакомый кусок пирога, который хочется откусить», — приводит слова Погребинской Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1578827
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