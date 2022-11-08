Психолог перечислила препятствия, которые порой мешают мужчине обратиться к врачу

Психолог Валерия Ермакова назвала способы, которые помогут убедить мужчину внимательнее относиться к своему здоровью и советоваться с медицинским специалистом.

По словам эксперта, самое главное — не давить, иначе это лишь спровоцирует сопротивление. Поэтому не заставляем, а медленно и верно убеждаем.

«Давайте попробуем объяснить мужчине, что он тот самый добытчик в семье: если вдруг здоровье его подведет, то вам придется очень тяжело. Он вас любит, поэтому не ради себя, а ради вас он должен прислушаться», — приводит слова психолога Life.

Второй совет заключается в том, чтобы просто поговорить, узнать причину, почему мужчина не хочет идти к врачу и что его действительно останавливает.

«Также не будем исключать боязнь узнать о серьезной или даже смертельной болезни. Мол, не знаю — и так спокойней. Но это мнимое спокойствие точно не стоит потерянного времени, ведь чем быстрее мы узнаем о диагнозе, тем выше шансы на выздоровление и тем меньше денег будет потрачено», — заявила Ермакова.

Третий совет — нужно, чтобы мужчина ощутил вашу поддержку и решимость пройти все невзгоды вместе до самого конца.

«Запишите его к врачу и поставьте перед фактом: «Сегодня мы едем вместе». Берем за ручку и вместе идем делать нашу жизнь лучше», — сказала психолог.