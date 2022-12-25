Психолог перечислила фразы, которые родители не должны говорить повзрослевшим детям

Клинический психолог Юлия Владис рассказала, от каких фраз при общении с повзрослевшим ребенком следует отказаться. По ее мнению, по достижении ребенком 15-17 лет родителям важно постепенно смещаться с позиции контролирующего взрослого в позицию поддерживающего.

По словам медика, нельзя использовать фразу «я лучше знаю, как...» и «мама знает лучше, а ты не знаешь ничего». Подобные нравоучения будут удерживать ребенка в родительской системе в позиции маленького и не способного ни на что, не имеющего выбора и не знающего, как поступать.

Нельзя говорить ребенку фразы из серии «у тебя не получится». Подобные высказывания уничижают его способности. Также психолог посоветовала отказаться от сравнения ребенка со сверстниками. Специалист рекомендовала не ставить уже взрослого ребенка в позицию оправданий. Это автоматически делает его слабым и маленьким.

По мнению психолога нельзя высказывать ребенку претензии из серии «я ждала от тебя... а ты». Такие фразы с точки зрения психики препятствуют органичному взрослению школьника и возвращают его в позицию малыша, которому нужны контроль и опека. Он не сможет сепарироваться и жить собственной жизнью.

«Отсюда вывод: лучшее, что может сделать родитель для своего взрослого ребенка, — это отстать от него и жить счастливо. Дать возможность сыну или дочери совершить свой выбор, наступать на свои грабли, получать свой опыт и постепенно выходить на взрослую позицию», — цитирует Life.ru Владис.