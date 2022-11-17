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Психолог объяснила, почему москвичи захотели украсить город к Новому году

Иван Торопцев
Корреспондент
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Психолог Ирина Коржаева объяснила, почему москвичи выступили за украшение города к Новому году.

Ранее более 50 процентов жителей столицы поддержали украшение Москвы к празднику.

«Это компенсаторный механизм. На душе темно от последних нескольких лет, поэтому хочется света и тепла. Новый год у большинства людей ассоциируется с праздником, семьей, теплом, безопасностью, любовью, уверенностью — ровно с теми чувствами, которых не хватает в связи с ситуацией в мире и нашей стране», — приводит Life.ru слова Коржаевой.

Ранее психолог Андрей Зберовский рассказал, как победить осеннюю хандру.

Источник: https://life.ru/p/1539649
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