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Сегодня, 18:30

Психолог объяснил, как правильно отдыхать в выходные

Ольга Стрельникова
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Отдых.

Специалист рассказал, какие занятия помогут по-настоящему отдохнуть.

Психолог Олег Долгицкий в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что, прежде всего, досуг не должен вызывать психическое и нервное напряжение.

Пользу принесут прогулки на свежем воздухе, занятия йогой, спортом, танцами без фанатизма. Можно почитать книги и посмотреть спокойные фильмы. Не возбраняется и легкий физический труд, и выполнение домашних обязанностей.

Чем опасна работа в выходные, какой отдых поможет разгрузиться мозгу, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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