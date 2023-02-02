Психолог назвала фразы, которые повзрослевшие дети никогда не должны говорить родителям-старикам

Психолог Олеся Иневская назвала фразы, которые повзрослевшие дети никогда не должны говорить родителям-старикам.

«Когда взрослый ребенок сталкивается со своим праведным гневом, чаще всего он обрушивает его на родителей. Нет особого смысла доказывать старикам, что они были ужасными родителями. Для большинства слова «ужасный(ая) отец/мать» звучат как «ужасный человек, который, несмотря на 20-летние старания, не справился». Родители начинают защищаться, потому что большинство из них правда старались, — не берем случаи с психически нездоровыми или зависимыми людьми. Идеального детства не существует. Нельзя говорить такие фразы, как «я тебя ненавижу», «вы мне ничего не дали», «зачем ты меня родила», «это вы во всем виноваты». Не стоит забывать, что каждый человек имеет право на чувства и на выражение этих чувств. И если не высказываться, можно застрять в этом гневе, а не в проживании его. Невысказанность блокирует чувства и поведение, человек думает, что не имеет права на это, а он имеет право», — приводит слова Иневской Life.ru.