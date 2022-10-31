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Сегодня, 15:00

Психолог назвала болезнь, от которой избавит первый снег

Алина Савинова
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Психолог Елена Русинова рассказала, что первый снег поможет избавиться от многих депрессий.

«Ближе к зиме человек уже адаптируется к холодной погоде и начинает гораздо лучше себя чувствовать. Как известно, привычки формируются от одного дня до 60 дней, и можно сказать, что человек привыкает уже к новому сезону. Поэтому с выпадением первого снега большинство людей адаптируются к обстоятельствам, привыкают к ним и учатся жить в такой обстановке», — цитирует Русинову Life.

Ранее врач назвала 5 самых опасных продуктов для работы мозга и памяти.

Источник: https://life.ru/p/1535423
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