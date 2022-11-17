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Сегодня, 13:20

Психолог из Ижевска создала приложение для детского сна

Ольга Стрельникова
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Психолог Ксения Овчинникова стала победителем инвестиционной сессии Росмолодежи со своим проектом — приложение по организации и корректировке детского сна «Добрый сон». Об этом рассказала «Российская газета».

Будучи сама молодой мамой, психолог столкнулась с тем, что ребенка трудно уложить спать, и задумалась о том, как можно решить проблему многих родителей.

«Нам бывает очень сложно себя организовать, получается, что проблемы со сном у детей до полутора лет — это проблемы занятых родителей, которым некогда отслеживать, когда укладывать ребенка, успокаивать. Вот мы и придумали приложение, оно подсказывает, напоминает, подстраиваясь под конкретного малыша», — поделилась Ксения Овчинникова.

Ранее созданные электронные дневники могут только фиксировать информацию. Приложение же, созданное мамой-психологом, — это скорее «консультант», собирающий сведения, расшифровывающий их, выявляющий проблемы и предлагающий их решение.

«Например, предлагает сбалансировать количество дневного и ночного сна, сместить время отхода ко сну и успокоения ребенка. Составляется индивидуальное расписание и нечто вроде будильника, напоминающего, когда и что нужно делать», — разъяснила автор приложения.

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