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Сегодня, 20:45

Психолог дала советы, как справиться с тоской по дому

Ольга Стрельникова
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Фото unsplash.com/@stefanspassov

Психолог Надежда Пожарова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что справиться с тоской по дому, можно, если окружить себя вещами, создающими ощущение родного дома, и включить в рацион любимые блюда, которые вы привыкли там есть. Специалист рекомендует заняться спортом, чтобы отвлечься, или привычным делами, а также найти хобби по душе. Можно обсудить эту проблему с близким вам человеком, рекомендует психолог.

Как выражается тоска по дому, с чем это связано, и какие еще есть способы с этим справиться, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днём!

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