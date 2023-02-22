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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 16:39

Психогенетик рассказала, есть ли у человека «ген алкоголизма»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Эксперт Марьям Махмудова объяснила, каковы шансы унаследовать алкоголизм.

«Прямого наследования, то есть гена алкоголизма, в человеке нет. Наследуется только предрасположенность, некая ослабленность в механизмах защиты от алкоголя. Но реализует она себя в алкоголизме или нет, зависит только от среды, где находится, вырастает человек. Но если у кого-то в семье были проблемы с алкоголем, значит, у всех других членов семьи есть созависимость. Дети в таких семьях будут иметь психотравмы. Например, девочка видела, как отец пьет, а мама и бабушка постоянно его спасают. Психика ребенка в этом случае калечится. С возрастом дочь возьмет на себя роль утешителя и спасителя и будет всем помогать, жертвуя собственными интересами», — приводит слова Махмудовой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1560461
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