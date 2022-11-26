Психиатр назвала заболевание, о котором говорит невнимательность у взрослых

Невнимательность при выполнении монотонных задач может свидетельствовать о наличии синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) у взрослых людей, заявила врач-психиатр, психотерапевт Александра Кузнер.

«Синдром дефицита внимания с гиперактивностью больше известен как расстройство, характерное для детского и подросткового возраста. Но, хотя начало СДВГ всегда относится к возрасту до 12 лет, только небольшая часть взрослых пациентов отмечает полное исчезновение или значительное снижение симптомов», — приводит слова специалиста Life.

Во взрослом возрасте среди симптомов преобладает невнимательность. Во время выполнения монотонной работы пациент со СДВГ может часто отвлекаться на свои мысли или какую-то постороннюю приятную деятельность, например компьютерные игры или социальные сети, при этом не испытывая трудностей концентрации внимания в отношении того, что ему интересно, добавила собеседница.

«Невнимательность может также проявляться и в ситуациях общения, когда человек словно выпадает из разговора, поглощённый своими мыслями, не слушает собеседника», — сказала Кузнер.

Такие пациенты часто имеют сложности с планированием рабочих и повседневных дел: забывают о встречах, звонках, теряются при необходимости организовывать повседневную рутину, страдают забывчивостью.

Если вы отмечаете симптомы этого заболевания, нужно обратиться за помощью к психиатру и не использовать лекарственные препараты самостоятельно, предупредила Кузнер.