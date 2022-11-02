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Сегодня, 13:00

Психиатр назвал опасным постоянное чтение новостей

Ольга Стрельникова
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Врач-психиатр Александр Федорович заявил изданию «Информинг», что регулярное чтение новостных лент приводит к развитию панических атак, тревоги, потере аппетита и желания что-либо делать. Доходит до обращения к специалистам.

Пристальный интерес к новостям является первым звоночком, когда стоит задуматься, что на первом месте должна быть собственная жизнь, а не проблемы политики, экономики и прочих сфер. Следующая стадия отмечается тем, что человек осознает проблему, но не в состоянии не смотреть новости.

Если же дошло до того, что описываемые в средствах массовой информации события приводят к ухудшению качества жизни, настроения, апатии, бессоннице, пришло время обратиться к врачу.

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