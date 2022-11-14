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Профессор перечислила продукты, которые помогут студентам подготовиться к сессии

Анна Горшкова
Корреспондент
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Профессор кафедры социологии, психологии управления и истории Государственного университета управления Татьяна Каменева рассказала, какие продукты могут помочь студентам подготовиться к сессии.

«Прежде всего следует оптимизировать свой рабочий день, отрегулировать время на отдых, физическую активность, сон. Как правило, студентам не хватает времени на приготовление еды, поэтому хорошим вариантом может стать список блюд, которые просты в приготовлении, незатратны, но весьма полезны. Сюда могут относиться бульоны на основе постного мяса с добавлением зелени, яиц. Салаты, приготовленные из овощей», — приводит слова Каменевой Life.

Внимание стоит уделить и различным кашам, в которые можно добавлять фрукты. Стороной не стоит обходить и цитрусовые, которые могут повысить иммунитет и работоспособность, а также богатые клетчаткой яблоки, горький шоколад, способный улучшать умственную деятельность и настроение.

«А вот увлекаться кофе не стоит, лучше заменить его чаем. Зеленый чай, различные травяные сборы избавят от усталости, утомляемости и рассеянности. Например, ромашковый, липовый, имбирный чай, с облепихой, лимонником китайским, женьшенем, элеутерококком и другой. Вообще, в периоды повышенных нагрузок нужно не забывать пить воду», — добавила Каменева.

Она также предостерегла студентов от употребления энергетиков, так как эффект их действия лишь временный, однако дальнейшие последствия для организма могут быть непредсказуемыми.

Источник: https://life.ru/p/1538776
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