Профессор Кутушов рассказал о первых симптомах больной печени

Врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов в своем Telegram-канале рассказал, что обнаружить проблемы в работе печени раньше врача помогут такие признаки, как слабость, чрезмерная утомляемость и повышенная температура.

Позднее можно обнаружить пожелтение кожных покровов, склер глаз и потемнение мочи. «Любые проявления лучше подавлять на самом раннем этапе, так как поражения на начальной стадии могут привести к серьезным болезням в будущем», — пояснил врач.

По словам Михаила Кутушова, ухудшение здоровья печени на начальном этапе сложно обнаружить, потому что из-за отсутствия там нервных окончаний, оно не вызывает болевых ощущений, а на остальные первичные признаки мало кто обращает внимание. Если человек чувствует дискомфорт в области печени, вероятно, она увеличена, или уже проявлены патологии желчевыводящих путей.

Увидеть полную картину и подобрать лечение поможет обследование печени и осмотр у врача-гастроэнтеролога или гепатолога, которым не стоит медлить.