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Сегодня, 10:30

Профессиональные танцоры рассказали, как держать себя в форме

Ольга Стрельникова
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Фото unsplash.com/@helloatma

Трехкратные чемпионы мира по спортивным танцам Артемий и Марина Каташинские в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказали, что занятия танцами могут быть полноценной альтернативой фитнесу и изнуряющим занятиям в тренажерном зале. Они улучшают кровообращение, эффективно помогают избавиться от лишнего веса и поддерживать мышцы всего тела в тонусе.

Кому подойдут занятия танцами, в чем их преимущество, и сколько энергии можно потратить, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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