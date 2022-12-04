Профессиональные танцоры рассказали, как держать себя в форме

Трехкратные чемпионы мира по спортивным танцам Артемий и Марина Каташинские в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказали, что занятия танцами могут быть полноценной альтернативой фитнесу и изнуряющим занятиям в тренажерном зале. Они улучшают кровообращение, эффективно помогают избавиться от лишнего веса и поддерживать мышцы всего тела в тонусе.

Кому подойдут занятия танцами, в чем их преимущество, и сколько энергии можно потратить, читайте в полной версии материала в «СЭ».