ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Р§Рњ 2022
Главная
ЗОЖ

10 ноября, 15:20

Продукты, с которыми вы станете реже посещать стоматолога

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Прием у стоматолога.
Фото Global Look Press

«СЭ» рассказал, что уменьшить проблемы со здоровьем зубов и полости рта помогут морепродукты, рыба, яйца, молочные продукты, орехи, цитрусовые, зелень, жесткие овощи и фрукты. Последние могут стать регулярным и полезным перекусом — пережевывание жесткой атравматичной пищи обеспечивает массаж десен и предотвращает образование зубного камня, а активное слюноотделение, омывающее ротовую полость, уменьшает численность бактерий.

Какие цитрусовые поддерживают здоровую микрофлору, а какие обладают отбеливающим эффектом, какие орехи способствуют развитию костной ткани, а какие приглушают зубную боль? Об этих и других полезных продуктах подробно читайте в материале «СЭ».

Здоровье
Питание
0
Читайте также
Хорваты — не пенсионеры: они моложе Аргентины с Бразилией и обновили состав ЧМ-2018
Карнавал в Катаре! Такую Бразилию может остановить только Франция
Госдеп США назвал цели Вашингтона в конфликте на Украине
Полянский подтвердил проведение заседания Совбеза ООН по Украине
Сборная Бразилии посвятила победу над корейцами Пеле
На какую помощь могут рассчитывать аграрии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач рассказала, кому противопоказана фейхоа

Фитнес-тренер назвал наиболее эффективные упражнения для мужчин
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости