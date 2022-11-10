Продукты, с которыми вы станете реже посещать стоматолога

«СЭ» рассказал, что уменьшить проблемы со здоровьем зубов и полости рта помогут морепродукты, рыба, яйца, молочные продукты, орехи, цитрусовые, зелень, жесткие овощи и фрукты. Последние могут стать регулярным и полезным перекусом — пережевывание жесткой атравматичной пищи обеспечивает массаж десен и предотвращает образование зубного камня, а активное слюноотделение, омывающее ротовую полость, уменьшает численность бактерий.

Какие цитрусовые поддерживают здоровую микрофлору, а какие обладают отбеливающим эффектом, какие орехи способствуют развитию костной ткани, а какие приглушают зубную боль? Об этих и других полезных продуктах подробно читайте в материале «СЭ».