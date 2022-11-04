Врач призвал отказаться от наращивания ресниц в холодное время года

Дерматовенеролог Наталия Жовтан считает, что в зимнюю пору лучше отказаться от наращивания ресниц.

«В зимний период важно соблюдать уход за деликатной зоной век, использовать специальные средства, которые могут размягчить клеевую основу и привести к потере наращённых ресниц», — приводит Life слова Жовтан.

Также врач напомнила о появлении конденсата в холодное время года на волосках бровей и ресниц, а также попадании снега. В таких случаях могут появиться нежелательные последствия, в том числе и аллергические реакции. Кроме того, важно дополнительно очищать зону вокруг глаз, но средства для умывания могут негативно сказаться на структуре искусственных волосков.