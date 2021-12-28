Полезны ли фисташки? Рассказала врач

Врач-диетолог Татьяна Разумовская рассказала, что фисташки — полезный продукт, который способен улучшать работу сердечно-сосудистой системы и ускоряют обмен веществ.

«Содержащийся в фисташках витамин B7 (биотин) помогает легко усваиваться белкам и способствует сжиганию жиров. При дефиците в организме этого витамина заметно ухудшается качество волос и кожи, появляется депрессивное настроение. А калий и магний, которые содержатся в них, укрепляют сосуды и нормализуют пульс. Надо помнить, что этот продукт имеет высокую калорийность — около 550-560 килокалорий на 100 граммов», — цитирует ее слова РИА «Новости»

Диетолог также отметила, что суточная норма для взрослого составляет 15 фисташек в день, а для детей — 7.