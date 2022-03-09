Почему возникает головная боль? Рассказала врач

Врач Елена Лисина назвала основные причины головных болей. При этом специалист отмечает, что головные боли при резкой смене погоды свидетельствуют о наличии хронической патологии.

«Метеозависимость — это не самостоятельное явление, а обострение хронической патологии. Происходит это из-за того, что метеофронт разрежает воздух, при вдыхании разреженного воздуха возникает гипоксия мозга», — приводит слова эксперта сайт Ura.ru.

По этой причине может появиться повышенная чувствительность к видам боли, а самая часто встречающаяся — мигрень.

Также по словам врача, мигрень проявляется при смене режима, физическом перенапряжении и депрессии.