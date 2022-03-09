Почему возникает головная боль? Рассказала врач
Врач перечислила возможные причины головной боли
Врач Елена Лисина назвала основные причины головных болей. При этом специалист отмечает, что головные боли при резкой смене погоды свидетельствуют о наличии хронической патологии.
«Метеозависимость — это не самостоятельное явление, а обострение хронической патологии. Происходит это из-за того, что метеофронт разрежает воздух, при вдыхании разреженного воздуха возникает гипоксия мозга», — приводит слова эксперта сайт Ura.ru.
По этой причине может появиться повышенная чувствительность к видам боли, а самая часто встречающаяся — мигрень.
Также по словам врача, мигрень проявляется при смене режима, физическом перенапряжении и депрессии.
Источник: https://m.ura.news/news/1052537222
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