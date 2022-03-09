ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 12:00

Почему возникает головная боль? Рассказала врач

Врач перечислила возможные причины головной боли
Галина Глазко
Названы причины головных болей.
Фото Global Look Press

Врач Елена Лисина назвала основные причины головных болей. При этом специалист отмечает, что головные боли при резкой смене погоды свидетельствуют о наличии хронической патологии.

«Метеозависимость — это не самостоятельное явление, а обострение хронической патологии. Происходит это из-за того, что метеофронт разрежает воздух, при вдыхании разреженного воздуха возникает гипоксия мозга», — приводит слова эксперта сайт Ura.ru.

По этой причине может появиться повышенная чувствительность к видам боли, а самая часто встречающаяся — мигрень.

Также по словам врача, мигрень проявляется при смене режима, физическом перенапряжении и депрессии.

Головная боль. Головная боль: причины, симптомы, профилактика

Источник: https://m.ura.news/news/1052537222
Здоровье
Питание
0
Читайте также
«У нас забрали ЧЕ-1992, и это травмировало нас». Как югославский футбол жил в международной изоляции
НХЛ не хочет выгонять русских звезд, но Овечкин получает угрозы из-за «Putin’s team»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Названа неочевидная польза бананов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости