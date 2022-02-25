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Сегодня, 10:00

Врач заявила, что сдерживать чихание вредно

Врач рассказала об опасности сдерживания чихания
Галина Глазко
Чихание.
Фото Global Look Press

Врач-терапевт Маргарита Авдеева рассказала, что некоторые люди стараются сдержать чихание, но это способно обернуться неприятными последствиями. Авдеева ссылается на исследование ученых.

Когда у человека возникает желание чихнуть, это значит, что на слизистую носа попадают аллергены, пух, пылинка или что-то другое. При чихании резкий толчок воздуха дает возможность избавиться от этого раздражителя. Врач отмечает, что при зажатых ноздрях во время чихания создается угроза получить травму.

«Процесс сопровождается увеличением давления в носовых пазухах и носоглотке в десятки раз, поэтому возникает стремительный воздушный поток. И при перекрытии выхода воздуха значительный удар обрушивается на дыхательную систему», — приводит слова эксперта Solenka.info.

Также можно повредить барабанные перепонки, внутреннее ухо и заднюю стенку глотки.

Терапевт напомниает, что при чихании важно прикрыть лицо руками или платком.

Источник: https://solenka.info/vrach-terapevt-avdeeva-objasnila-pochemu-sderzhivat-chihanie-vredno-i-opasno.html
Здоровье
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