Врач заявила, что сдерживать чихание вредно

Врач-терапевт Маргарита Авдеева рассказала, что некоторые люди стараются сдержать чихание, но это способно обернуться неприятными последствиями. Авдеева ссылается на исследование ученых.

Когда у человека возникает желание чихнуть, это значит, что на слизистую носа попадают аллергены, пух, пылинка или что-то другое. При чихании резкий толчок воздуха дает возможность избавиться от этого раздражителя. Врач отмечает, что при зажатых ноздрях во время чихания создается угроза получить травму.

«Процесс сопровождается увеличением давления в носовых пазухах и носоглотке в десятки раз, поэтому возникает стремительный воздушный поток. И при перекрытии выхода воздуха значительный удар обрушивается на дыхательную систему», — приводит слова эксперта Solenka.info.

Также можно повредить барабанные перепонки, внутреннее ухо и заднюю стенку глотки.

Терапевт напомниает, что при чихании важно прикрыть лицо руками или платком.