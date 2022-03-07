Почему происходят панические атаки? Объяснил психотерапевт

Врач-психотерапевт Василий Шуров в новом выпуске на своем YouTube-канале рассказал о симптомах при панических атаках. По словам специалиста, это приступ тревоги, проявляющийся рядом вегетативных изменений.

«Головокружение, внезапный страх смерти, ком в горле, сильное сердцебиение и потоотделение — главные признаки панической атаки. У одних она происходит по вечерам, лежа в кровати, а у других — при появлении в общественных местах. Они случаются в результате резкого выброса адреналина», — сказал врач.

Также специалист отмечает, что после приступа могут возникать повышенная тревожность, нарушения сна и даже тяжесть в груди. При регулярных приступах врач рекомендует обратиться к психотерапевту, который назначит лечение.

Чтобы побороть паническую атаку, необходимо не бояться выходить из дома, перестать постоянно думать о болезни и контролировать свое дыхание. Стоит помнить, что симптомы обычно проходят через 5 минут.

Основными причинами недуга Шуров называет тревожность и регулярный стресс.