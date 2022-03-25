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Психолог назвала главную причину расстройства пищевого поведения

Галина Глазко
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Психолог назвала главную причину расстройства пищевого поведения.
Фото Global Look Press

Психолог Марина Гладышева рассказала подробнее о расстройстве пищевого поведения, которое проявляется в качестве анорексии, булимии и компульсивного или психогенного переедания.

По словам специалиста, у людей с анорексией имеется негативное восприятие себя и своего тела. Корни этой проблемы могут быть в детстве, когда родители или близкое окружение убеждали девочку в том, что она должна быть стройной.

«При булимии наступают приступы переедания, как еще их называют, приступы «волчьего голода», когда человек опустошает полностью холодильник, а затем у него возникают чувство вины и приступ индуцированной рвоты», — отмечает Гладышева в разговоре с «Вечерней Москвой».

При компульсивном переедании наблюдаются приступы неконтролируемого голода, сообщает эксперт. Эти пациенты постоянно едят и таким образом борются с тревогами.

Психолог также напоминает, что расстройства пищевого поведения лечат в отдельных специализированных клиниках под присмотром медиков и психологов.

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Источник: https://vm.ru/society/955378-psiholog-nazvala-glavnuyu-prichinu-rasstrojstva-pishevogo-povedeniya
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