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Почему появляются грыжи в спине? Рассказал врач

Врач назвал причины образования грыжи в спине
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Образование грыж — одно из возрастных изменений в организме.
Фото Global Look Press

Спортивный врач Владимир Демченко объяснил, почему возникают протрузии и грыжи дисков позвоночника. По его словам, основными причинами являются нарушения осанки, неправильная ходьба и поднятие тяжестей.

«Образование протрузий и грыж — естественный процесс, это одно из возрастных изменений в организме. Плохо, когда грыжи появляются в молодом возрасте из-за травматизации. Грыжа может болеть во время обострения или образования, а иногда может себя никак не проявлять. Многие узнают о ее существовании только после МРТ», — приводит слова врача YouTube-канал RTVI.

Отмечается, что физические упражнения являются самыми эффективными в борьбе с болью в спине. Использовать обезболивающие таблетки не стоит. Боль, по словам Демченко, сигнализирует о том, что человеку нужен отдых.

Упражнение для спины. Осанка: причины нарушения и способы исправления
Здоровье
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