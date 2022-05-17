Почему появляются грыжи в спине? Рассказал врач

Спортивный врач Владимир Демченко объяснил, почему возникают протрузии и грыжи дисков позвоночника. По его словам, основными причинами являются нарушения осанки, неправильная ходьба и поднятие тяжестей.

«Образование протрузий и грыж — естественный процесс, это одно из возрастных изменений в организме. Плохо, когда грыжи появляются в молодом возрасте из-за травматизации. Грыжа может болеть во время обострения или образования, а иногда может себя никак не проявлять. Многие узнают о ее существовании только после МРТ», — приводит слова врача YouTube-канал RTVI.

Отмечается, что физические упражнения являются самыми эффективными в борьбе с болью в спине. Использовать обезболивающие таблетки не стоит. Боль, по словам Демченко, сигнализирует о том, что человеку нужен отдых.