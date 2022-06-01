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Почему появляются белые пятна на ногтях? Ответил врач

Врач назвал причины появления белых пятен на ногтях
Галина Глазко
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Белые пятна на ногтях говорят о проблемах со здоровьем.
Фото Global Look Press

Врач общей практики Михаил Петрик в новом выпуске на своем YouTube-канале объяснил, почему появляются белые пятна и точки на ногтях. По его словам, такие изменения говорят о проблемах со здоровьем.

«Самая распространенная и безопасная причина белых пятен считаются травмы ногтей. Это пройдет, когда ноготь отрастет. Появиться они могут и из-за аллергической реакции на средства для ногтей, грибка, который бывает как на руках, так и на ногах, а также проявления на ногтях экземы или псориаза», — сообщил Петрик.

Отмечается, что белые точки способны появиться из-за гипертериоза, болезней легких, сердечной недостаточности, цирроза печени и сахарного диабета.

Белые пятна на ногтях появляются после приема антибактериальных препаратов или курса химотерапии. Еще одной причиной является дефицит железа, цинка и кальция.

В медицине это явление называется лейконихия.

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