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Почему появляется слабость в ногах? Ответил врач

Врач назвал слабость в ногах признаком инсульта
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Слабость в ногах может говорить о серьезных заболеваниях.
Фото Global Look Press

Врач-невролог Ольга Ларионова перечислила болезни, которые сопровождаются слабостью в ногах. При этом важно понимать, что иногда слабость в ногах бывает связана с переутомлением и стрессом.

Этот симптом может указывать на инсульт в области головного мозга. В таком случае слабость появляется в одной ноге, может сопровождаться онемением одной половины тела, нарушением речи, асимметрией лица и другими признаками инсульта.

Также это может быть спинальный инсульт, при котором слабость сопровождается преходящим нарушением чувствительности и функций тазовых органов, но еще и болью в позвоночнике.

«Слабость может свидетельствовать об объемных опухолях головного и спинного мозга, рассеянном склерозе, мигрени, мигренозном инфаркте мозга. Свойственна слабость в ногах и боковому амиотрофическому склерозу», — приводит слова специалиста «Доктор Питер».

Если у вас появилась неоправданная слабость в ногах, то стоит обратиться к врачам для выявления точного диагноза.

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Источник: https://doctorpiter.ru/zdorove/7-opasnykh-boleznei-simptomom-kotorykh-mozhet-byt-slabost-v-nogakh-id729117/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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