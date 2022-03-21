Врач рассказала о пользе временного отказа от мяса

Доктор медицинских наук, гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова перечислила полезные свойства отказа от мяса. По ее словам, это необходимо делать хотя бы раз в неделю.

«Иногда мясо стоит заменять. Оно длительно переваривается и требует много энергии. Это нормально для кишечника и будет полезно для всего организма, который сможет отдохнуть», — приводит слова эксперта Ura.ru.

Врач также отмечает, что при некоторых болезнях, например при подагре, необходимо ограничить употребление мяса.

Филатова напоминает, что при полном отказе от мясных продуктов важно следить за белком и железом.