Почему опасно игнорировать изжогу? Рассказал врач-гастроэнтеролог

Врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная назвала причины появления изжоги, а также объяснила, почему опасно ее игнорировать. При этом она отметила, что изжога не всегда свидетельствует о заболевании.

«Изжога может быть и у здоровых людей: когда человек переел, резко наклонился или в случае большой физической нагрузки после еды. Причиной может быть аллергическая непереносимость каких-то продуктов: от молока до мяса или пива. Если есть аллергическая составляющая, то организм пытается избавиться от агрессивного воздействия. Если вы съели очень острые продукты, например настоящее тайское блюдо, может возникнуть не просто изжога, но даже острая боль и спазм», — объяснила врач в интервью радио Sputnik.

Бережная также отметила, что если изжога беспокоит регулярно, то стоит обратиться к врачу.

«Если изжога возникла однократно, надо просто проанализировать свой рацион и понять, что привело к болезненным ощущениям. Но если изжога возникает часто, нельзя медлить с обращением к специалисту. Это может быть поражение желудка, двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы, развитие панкреатита. Надо разбираться в той проблеме, которая возникла», — заключила врач-гастроэнтеролог.