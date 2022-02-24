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Сегодня, 14:00

Врач объяснил, почему мужчины хуже переносят повышенную температуру

Галина Глазко
Термометр.
Фото Global Look Press

Главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, почему мужчины труднее переносят повышенную температуру тела.

По его словам, женщины по своей природе более выносливые, поэтому легче переносят заболевание и быстрее поправляются.

«Организм женщины изначально настроен на рождение детей и защищен гормонами. Этими причинами объясняется низкая по сравнению с мужчинами статистика инфарктов и инсультов у женщин в период фертильного возраста», — отметил врач в разговоре с РИА «Новости».

Тяжельников также рекомендует мужчинам ответственнее подходить к своему здоровью, посещать врачей и избавиться от вредных привычек.

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Источник: https://ria.ru/
Здоровье
Иммунитет
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