Врач объяснил, почему мужчины хуже переносят повышенную температуру

Главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, почему мужчины труднее переносят повышенную температуру тела.

По его словам, женщины по своей природе более выносливые, поэтому легче переносят заболевание и быстрее поправляются.

«Организм женщины изначально настроен на рождение детей и защищен гормонами. Этими причинами объясняется низкая по сравнению с мужчинами статистика инфарктов и инсультов у женщин в период фертильного возраста», — отметил врач в разговоре с РИА «Новости».

Тяжельников также рекомендует мужчинам ответственнее подходить к своему здоровью, посещать врачей и избавиться от вредных привычек.