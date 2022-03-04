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Сегодня, 12:00

Диетолог назвал эффективный принцип похудения для возрастных людей

Галина Глазко
Клетчатка.
Фото Global Look Press

Диетолог Джонатан Вальдез рассказал, как можно эффективно сбросить лишние килограммы людям в возрасте. По его словам, с годами похудеть становится сложнее из-за гормональных изменений в организме.

Специалист отмечает, что с возрастом замедляется метаболизм и уменьшается мышечная масса, что часто приводит к набору лишнего веса. Поэтому важно соблюдать некоторые правила.

«Употребление большего количества растворимых и нерастворимых пищевых волокон может заставить вас чувствовать себя сытым и предотвратить чувство голода. Необходимо съедать не менее 28 граммов клетчатки», — приводит слова Вальдеза издание Eat This, Not That!

Врач также напоминает, что в рационе должно быть больше белковых продуктов, которые помогут сохранить тонус мышц.

Диеты для похудения: какие бывают и&nbsp;чем опасны. Диеты для похудения: какие бывают и чем опасны
Источник: https://www.eatthis.com/effortless-ways-lose-weight-aging/
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