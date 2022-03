Диетолог назвал эффективный принцип похудения для возрастных людей

Диетолог Джонатан Вальдез рассказал, как можно эффективно сбросить лишние килограммы людям в возрасте. По его словам, с годами похудеть становится сложнее из-за гормональных изменений в организме.

Специалист отмечает, что с возрастом замедляется метаболизм и уменьшается мышечная масса, что часто приводит к набору лишнего веса. Поэтому важно соблюдать некоторые правила.

«Употребление большего количества растворимых и нерастворимых пищевых волокон может заставить вас чувствовать себя сытым и предотвратить чувство голода. Необходимо съедать не менее 28 граммов клетчатки», — приводит слова Вальдеза издание Eat This, Not That!

Врач также напоминает, что в рационе должно быть больше белковых продуктов, которые помогут сохранить тонус мышц.