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Врач рассказала, почему конечности становятся ледяными

Галина Глазко
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Руки могут быть ледяными из-за стресса.
Фото luckclub.ru

Врач-невролог Елена Беленко объяснила, почему у некоторых людей леденеют конечности. Чаще всего, по ее словам, леденеют сразу и руки, и ноги.
«Технически руки будут холодными в условиях сниженного кровотока. Ведь именно приток и достаточная циркуляция крови обеспечивают возникновение тепла. Кровоснабжение будет страдать в двух случаях — при спазме сосуда или при сужении его просвета», — приводит слова специалиста «АиФ».
Отмечается, что сужение просвета возможно при формировании атеросклеротических бляшек и тромбов. Обычно подобное происходит в достаточно зрелом возрасте. А вот спазм в сосудах конечностей может возникать у многих людей.
Ощущение холода в руках происходит из-за перенесенных стрессов, избыточных нагрузок, которые нервная система не выдерживает. Однако от гиперсимпатикотонии можно легко избавиться.

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Источник: https://aif.ru/health/life/kak_u_ledyanoy_korolevy_pochemu_ruki_byvayut_holodnymi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Здоровье
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