Врач рассказала, почему конечности становятся ледяными

Врач-невролог Елена Беленко объяснила, почему у некоторых людей леденеют конечности. Чаще всего, по ее словам, леденеют сразу и руки, и ноги.

«Технически руки будут холодными в условиях сниженного кровотока. Ведь именно приток и достаточная циркуляция крови обеспечивают возникновение тепла. Кровоснабжение будет страдать в двух случаях — при спазме сосуда или при сужении его просвета», — приводит слова специалиста «АиФ».

Отмечается, что сужение просвета возможно при формировании атеросклеротических бляшек и тромбов. Обычно подобное происходит в достаточно зрелом возрасте. А вот спазм в сосудах конечностей может возникать у многих людей.

Ощущение холода в руках происходит из-за перенесенных стрессов, избыточных нагрузок, которые нервная система не выдерживает. Однако от гиперсимпатикотонии можно легко избавиться.