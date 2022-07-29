Почему кофе нельзя пить на голодный желудок? Рассказала врач

Врач объяснила, почему нельзя пить кофе на голодный желудок

Врач-диетолог Кристина Плотникова объяснила, почему не стоит пить кофе натощак. По ее словам, это может вызвать проблемы с ЖКТ, развить диабет и снизить уровень серотонина.

«Самое безобидное, что может произойти от употребления кофе на голодный желудок, это изжога. Со временем способен развиться ряд болезней ЖКТ или обостриться гастрит, панкреатит и язва. Попадая в пустой желудок этот напиток провоцирует выделение большого количества желудочного сока, разъедающего стенки самого желудка», — приводит слова эксперта портал Ura.ru.

Также, по ее словам, употребление этого горячего напитка натощак значительно повышает уровень сахара в крови. Это в свою очередь увеличивает риск развития сахарного диабета.

Кофеин влияет и на центральную нервную систему, нарушая механизмы сна и бодрствования.