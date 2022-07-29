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Почему кофе нельзя пить на голодный желудок? Рассказала врач

Врач объяснила, почему нельзя пить кофе на голодный желудок
Читать «СЭ» в
Кофе не стоит пить натощак.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Кристина Плотникова объяснила, почему не стоит пить кофе натощак. По ее словам, это может вызвать проблемы с ЖКТ, развить диабет и снизить уровень серотонина.

«Самое безобидное, что может произойти от употребления кофе на голодный желудок, это изжога. Со временем способен развиться ряд болезней ЖКТ или обостриться гастрит, панкреатит и язва. Попадая в пустой желудок этот напиток провоцирует выделение большого количества желудочного сока, разъедающего стенки самого желудка», — приводит слова эксперта портал Ura.ru.

Также, по ее словам, употребление этого горячего напитка натощак значительно повышает уровень сахара в крови. Это в свою очередь увеличивает риск развития сахарного диабета.

Кофеин влияет и на центральную нервную систему, нарушая механизмы сна и бодрствования.

Кофе. Какой кофе лучше пить? Польза и вред популярного напитка

Источник: https://ura.news/news/1052574041?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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