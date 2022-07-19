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Врач объяснил, почему у молодых возникает инсульт

Галина Глазко
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Стресс может стать причиной инсульта.
Фото Global Look Press

Врач-кардиолог Юрий Серебрянский объяснил, почему у молодых людей возникает инсульт. По его словам, часто это происходит из-за неправильного образа жизни, диабета или наследственной предрасположенности.

«Родственники передают нам большое количество болезней. Влияет на риск развития инсульта высокий уровень холестерина, гипертония или диабет. Если у родственников диагностирована гиперхолестеринемия, тогда стоит проходить пожизненное лечение. К инсульту могут привести регулярный стресс и магнитные бури», — приводит слова специалиста издание «Вечерняя Москва».

При этом эксперт отмечает, что инсульт в раннем возрасте не гарантирует раннюю смерть и не отражается на продолжительности жизни.

Важно также регулярно проходить медицинское обследование, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем.

Что делать при инсульте? Инсульт: первая помощь, симптомы инсульта, что делать до приезда скорой

Источник: https://vm.ru/news/982071-kardiolog-serebryanskij-raskryl-prichiny-vozniknoveniya-insulta-v-molodom-vozraste
Здоровье
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