Врач объяснил, почему у молодых возникает инсульт

Врач-кардиолог Юрий Серебрянский объяснил, почему у молодых людей возникает инсульт. По его словам, часто это происходит из-за неправильного образа жизни, диабета или наследственной предрасположенности.

«Родственники передают нам большое количество болезней. Влияет на риск развития инсульта высокий уровень холестерина, гипертония или диабет. Если у родственников диагностирована гиперхолестеринемия, тогда стоит проходить пожизненное лечение. К инсульту могут привести регулярный стресс и магнитные бури», — приводит слова специалиста издание «Вечерняя Москва».

При этом эксперт отмечает, что инсульт в раннем возрасте не гарантирует раннюю смерть и не отражается на продолжительности жизни.

Важно также регулярно проходить медицинское обследование, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем.