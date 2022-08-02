Врач назвала неочевидные причины головной боли

Врач-терапевт Ирина Сайног рассказала о причинах головной боли. По ее словам, не стоит игнорировать ее, так как это может быть сигналом серьезной болезни.

«Голова может болеть от нахождения на жаре без головного убора, при нарушении водного баланса и даже от холодного кондиционера. Головные боли хоть раз в жизни были и у абсолютно здорового человека», — приводит слова специалиста издание «Вечерняя Москва».

Важно знать факторы, которые вызывают головную боль. К ним относятся погодные изменения. Например, летом боль может вызывать жара, солнечный свет, перегревание на солнце, а зимой, осенью и весной — холод, высокая влажность, ветреная или штормовая погода. При употреблении кофе, алкоголя, сыра, копченых продуктов, шоколада и даже помидоров может болеть голова. Влияет также стресс, плохой сон и смена часовых поясов.

Часто у женщин может наблюдаться головная боль накануне и в период менструации, при приеме контрацептивов или затягивании волос в тугую резинку.

Чтобы избавиться от этого вида боли, необходимо потушить свет, отправиться в тихое и спокойное место, где есть возможность прилечь. Помочь может стакан воды, легкий массаж головы или воротниковой зоны. При непрекращающейся головной боли нужно принять обезболивающее.