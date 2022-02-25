Диетолог рассказала, по каким признакам определить авитаминоз

Диетолог областного Минздрава Инна Пичугина рассказала подробнее о дефиците витаминов. По ее словам, он наблюдается у многих россиян.

«В2 влияет на состояние слизистых и кожи. Если его слишком мало, человек может страдать от дерматита или высыпаний. Еще один неприятный симптом связан со зрением: при нехватке B2 может появиться светобоязнь», — приводит ее слова «Подмосковье сегодня».

Врач также отмечает, что если человек часто болеет, то у него, скорее всего, не хватает витамина С. При этом возможен неприятный симптом, как кровоточивость десен. А сбои в работе ЖКТ могут указывать на дефицит витамина B12.

Пичугина добавляет, что важно сдавать анализы при плохом самочувствии. Только по их результатам врач пропишет комплекс витаминов.