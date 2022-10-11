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11 октября, 08:30

Пластический хирург рассказал о секретах молодости

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в

Пластический хирург Энтони Ян назвал способы сохранения молодости.

Энтони Ян рассказал, что продлить молодость поможет отказ от курения, алкоголя, сахара и сладких напитков. «184 000 смертей каждый год объясняются тем, что умершие употребляли сладкие напитки, в том числе газированные, — заявил пластический хирург. Они не только повышают риск диабета и ожирения. Сахар в напитках может приводить к тому, что вы будете выглядеть старше своих лет».

К профилактическим мерам в борьбе со старением американец также относит сбалансированное питание, наличие в рационе злаковых и необходимого количества витамина D, а также употребление чая и кофе.

Особое внимание стоит уделить гигиене полости рта. По мнению пластического хирурга, воспаление десен способно не только лишить вас красивой улыбки, но и спровоцировать инфекционные, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.

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