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Пластический хирург рассказал, когда проблему лишнего веса уже не решить спортом

Мария Гусева
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Пластический хирург Выступец рассказал, когда проблему лишнего веса уже не решить спортом.

«Все мы знаем так называемые жировые ловушки. Это зона галифе, внутренняя поверхность бедра, наружная поверхность бедра, над коленками, зона щиколоток, зона второго подбородка и плечи, живот и бока. Гормональным путем так называемые жировые ловушки там образуются у женщин. От них избавиться вам будет крайне сложно, даже если вы будете на грани истощения», — цитирует Life врача.

Выступец назвал первый признак того, что постоянные занятия спортом не могут помочь решить проблему с лишним весом.

«Самые первые признаки того, что проблему спортом уже не решить, — это когда девушки ходят на спорт, держат диету, занимаются активно, делают упражнения именно на эти группы мышц, где они хотят избавиться от жировых ловушек, а они все равно особо не уходят никуда», — добавил он.

Врач отметил, что помочь в таком случае может липосакция.

Источник: https://life.ru/p/1535591
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